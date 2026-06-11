Il calciatore Pierfederici ha dichiarato di essere aperto a offerte importanti, ma ha aggiunto che Recanati rappresenta un luogo speciale per lui. Nel frattempo, i sondaggi per la costruzione della nuova squadra della Recanatese continuano con ritmo accelerato, anche se mancano circa tre mesi all’inizio del campionato e circa quaranta giorni alla preparazione. Le attività di pianificazione e aggiornamento sulla rosa sono in corso, senza indicazioni ufficiali sulle scelte definitive.

I sondaggi per la costruzione della nuova Recanatese proseguono a ritmo serrato anche se mancano, più o meno, tre mesi all’inizio del campionato ed una quarantina di giorni per l’avvio della preparazione. Nell’agenda del ds Andreatini presumiamo che un posto particolare lo occupi Gianmarco Pierfederici perché, sulla salvezza giallorossa, c’è la sua enorme impronta, di certo per i 14 gol ma anche per un contributo di generosità e. positività che non è mai mancato ed il discorso vale dal suo arrivo sul Colle dell’Infinito nel gennaio del 2025. Ora il trentenne attaccante è ovviamente in relax nella "sua" Senigallia. Pierfederici, qual è lo stato dell’arte delle trattative per un eventuale rinnovo? "Al momento non so ancora nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il bomber Pierfederici. "Non mi farei sfuggire offerte irrinunciabili. Ma per me Recanati è un posto speciale»

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