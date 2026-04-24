Mercato Inter attenzione al futuro di Stankovic | c’è la corte dell’Atletico Madrid E con offerte irrinunciabili…

Il futuro di Stankovic potrebbe essere in bilico. Il giocatore, attualmente sotto contratto con l'Inter, è nel mirino di diverse società, tra cui l'Atletico Madrid. Le offerte presentate sono considerate di grande valore economico e potrebbero portare a un trasferimento imminente. La situazione rimane in evoluzione, con l'interesse di club stranieri che si fa sempre più concreto.

Inter News 24 Mercato Inter, potrebbero cambiare i piani per il futuro del giovane Stankovic: di fronte a ricche offerte può salutare. Non si ferma l’ascesa di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista, ceduto la scorsa estate dall’Inter al Bruges, continua a confermarsi uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Nel netto 6-1 inflitto al Mechelen, il figlio d’arte ha messo ancora una volta la propria firma, portando il suo bottino stagionale a 9 reti, di cui ben due realizzate in Champions League. La doppia cifra è ormai a un passo, a testimonianza di una crescita esponenziale che non è passata inosservata dalle parti di via della Liberazione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, attenzione al futuro di Stankovic: c’è la corte dell’Atletico Madrid. E con offerte irrinunciabili… Notizie correlate Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri…»Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Stankovic Inter, il piano per la recompra: tra l’assalto dell’Atletico Madrid e i vantaggi a bilanciodi Lorenzo VezzaroStankovic Inter, i nerazzurri pronti a esercitare l’opzione di riacquisto: le cifre dell’affare e la probabilità che si verifichi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero; Mercato Inter, potere a Chivu: le richieste del tecnico per l’upgrade. Le idee sul tavolo; Calciomercato – Benchaouch nel mirino di Inter, Monza, Modena; Calciomercato Inter, Benchaouch nel mirino. Mercato Roma: Inter forte su Koné che apre alle destinazioneManu Koné è il grande obiettivo dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Il francese è già stato trattato dai nerazzurri durante la scorsa estate quando l’offerta da 40 milioni recapitata da Ausilio ... siamolaroma.it Mercato Inter, per il difensore del futuro c’è un ultimo ostacolo: la Juventus è alla finestraI nerazzurri hanno in mano un sì informale, i bianconeri possono però mettere i bastoni tra le ruote ai rivali storici. sportal.it Calciomercato Inter Torna di moda quel nome - facebook.com facebook Mercato Inter, tutto sul 26-27: ecco chi resta e chi andrà via, nome per nome x.com