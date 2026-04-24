Mercato Inter attenzione al futuro di Stankovic | c’è la corte dell’Atletico Madrid E con offerte irrinunciabili…

Da internews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Stankovic potrebbe essere in bilico. Il giocatore, attualmente sotto contratto con l'Inter, è nel mirino di diverse società, tra cui l'Atletico Madrid. Le offerte presentate sono considerate di grande valore economico e potrebbero portare a un trasferimento imminente. La situazione rimane in evoluzione, con l'interesse di club stranieri che si fa sempre più concreto.

Inter News 24 Mercato Inter, potrebbero cambiare i piani per il futuro del giovane Stankovic: di fronte a ricche offerte può salutare. Non si ferma l’ascesa di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista, ceduto la scorsa estate dall’Inter al Bruges, continua a confermarsi uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Nel netto 6-1 inflitto al Mechelen, il figlio d’arte ha messo ancora una volta la propria firma, portando il suo bottino stagionale a 9 reti, di cui ben due realizzate in Champions League. La doppia cifra è ormai a un passo, a testimonianza di una crescita esponenziale che non è passata inosservata dalle parti di via della Liberazione.🔗 Leggi su Internews24.com

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