Il Garante per la protezione dei dati personali sta avviando un’indagine su un progetto scolastico che coinvolge circa 29.000 studenti di un istituto salesiano. L’indagine si concentra sulle modalità di tutela dei dati personali durante la sperimentazione di un sistema di intelligenza artificiale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle procedure adottate o sui dati raccolti, ma l’attenzione si focalizza sulla conformità alle normative sulla privacy. La verifica riguarda anche le misure di sicurezza implementate per proteggere le informazioni degli studenti.

? Domande chiave? In Breve Il Garante per la privacy avvia un’indagine sul progetto educativo salesiano basato sull’intelligenza artificiale generativa. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta ufficiale di chiarimenti agli istituti salesiani per esaminare il trattamento dei dati personali nelle attività didattiche. L’Autorità intende verificare la gestione delle informazioni riguardanti circa 29.000 studenti e oltre 1.600 docenti coinvolti nella sperimentazione tecnologica. La richiesta di informazioni, che dovrà ricevere una risposta documentata entro venti giorni, mira a comprendere come vengono gestiti i dati nel contesto dei servizi educativi potenziati dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - IA a scuola: il Garante indaga sui dati di 29.000 studenti salesiani

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