intelligenza artificiale a scuola il garante per la privacy chiede chiarimento sul progetto sperimentale degli istituti salesiani

Il Garante per la privacy ha richiesto chiarimenti sul progetto sperimentale degli Istituti Salesiani, chiamato Go Beyond Traditional Education, che utilizza l'intelligenza artificiale in alcune attività didattiche. La richiesta di informazioni deve essere consegnata entro venti giorni. La verifica riguarda le modalità di utilizzo dei dati e le implicazioni sulla privacy degli studenti coinvolti nel progetto.

Il progetto educativo Go Beyond Traditional Education lanciato dai Salesiani, che integra alcune sperimentazioni didattiche potenziate dall’IA, è finito sotto la lente del Garante per la privacy che ha inviato una richiesta di informazioni, da fornire entro venti giorni. Sotto inchiesta il “ trattamento dei dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi educativi e didattici”. A dare notizia dell’azione messa in campo dagli uffici di piazza Venezia a Roma, è lo stesso sito del Garante: “Secondo quanto riportato da notizie di stampa, alcuni istituti salesiani – cita il comunicato ufficiale – avrebbero avviato una sperimentazione strutturata di sistemi di IA generativa nelle attività didattico-educative, coinvolgendo oltre 1600 docenti e quasi 29mila studenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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