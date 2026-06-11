I saggi del ’Giannetti’ Giorni di grande musica
Tre pomeriggi sono stati dedicati alla musica e allo studio degli studenti dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’. Durante gli eventi, i giovani musicisti si sono esibiti di fronte a un pubblico, dimostrando le competenze acquisite. L’iniziativa ha coinvolto vari allievi, offrendo loro uno spazio per esibirsi e confrontarsi con il pubblico. Le sessioni si sono svolte in tre giornate consecutive, tutte caratterizzate da performance e momenti di crescita artistica.
Tre pomeriggi dedicati alla musica, allo studio e alla crescita artistica degli allievi dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’. Da oggi a sabato alle 16.30, l’auditorium ’Carlo Cavalieri’, in via Bulgaria, ospiterà i saggi di fine anno, appuntamento conclusivo del percorso didattico che permetterà agli studenti di esibirsi davanti al pubblico presentando il lavoro svolto nel corso dell’anno accademico. L’ingresso è libero. Le tre giornate offriranno un ampio panorama delle attività formative dell’istituto, coinvolgendo allievi di diverse età e livelli di preparazione. Il programma spazierà infatti dal pianoforte al violino, dal flauto alla tromba, dal canto alla chitarra, fino al sassofono e al violoncello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
A Rosano di Vetto l’omaggio a una colonna del volontariato. Grande festa in ricordo di Andrea. Calcio e musica per due giorniA Rosano di Vetto si svolge una festa in memoria di Andrea Muzzini, con due giorni di eventi.
Due giorni di musica, un solo grande cuore: Premio Beatrice 2026Nel teatro di San Bonifacio si svolgono due serate dedicate alla musica e alla solidarietà, con ingresso gratuito.
Si parla di: I saggi del ’Giannetti’. Giorni di grande musica.
I saggi del ’Giannetti’. Giorni di grande musicaDa oggi a sabato i concerti nell’auditorium ’Carlo Cavalieri’ con gli allievi che saranno protagonisti dei concerti conclusivi dell’anno accademico. lanazione.it
I saggi di fine anno dell’Istituto musicale Palmiero GiannettiL'Istituto musicale comunale 'Palmiero Giannetti' presenta i saggi di fine anno all'auditorium Carlo Cavalieri dal 11 al 13 giugno, con allievi di diverse età e livelli di preparazione che si esibiran ... maremmanews.it