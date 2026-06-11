I saggi del ’Giannetti’ Giorni di grande musica

Notizia in breve

Tre pomeriggi sono stati dedicati alla musica e allo studio degli studenti dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’. Durante gli eventi, i giovani musicisti si sono esibiti di fronte a un pubblico, dimostrando le competenze acquisite. L’iniziativa ha coinvolto vari allievi, offrendo loro uno spazio per esibirsi e confrontarsi con il pubblico. Le sessioni si sono svolte in tre giornate consecutive, tutte caratterizzate da performance e momenti di crescita artistica.