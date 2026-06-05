A Rosano di Vetto l’omaggio a una colonna del volontariato Grande festa in ricordo di Andrea Calcio e musica per due giorni

A Rosano di Vetto si svolge una festa in memoria di Andrea Muzzini, con due giorni di eventi. La manifestazione include partite di calcio e spettacoli musicali, attirando numerosi partecipanti. La celebrazione si svolge nella frazione, coinvolgendo la comunità locale in un omaggio alla figura di Andrea. La festa si svolge in un’atmosfera di partecipazione e ricordo, con attività che durano tutto il fine settimana.

Rosano in festa nel ricordo di Andrea Muzzini. La frazione di Vetto ospiterà domani e domenica la prima edizione di " Rosano per Andrea-Coppa del Presidente ", due giorni dedicati alla memoria di un ragazzo stimatissimo, colonna del volontariato montanaro, scomparso nel maggio 2025 a 44 anni per malattia. La manifestazione è stata fortemente voluta dagli amici di sempre e dal Gaom (Gruppo amici ospedali missionari): "Muzzo", infatti, è stato infatti lo storico presidente della Pro Loco locale – con cui ha firmato tantissime edizioni del torneo di calcio del paese e della celebre festa " Beer and Grill " – nonché protagonista di numerose spedizioni umanitarie in Etiopia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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