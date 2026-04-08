Due giorni di musica un solo grande cuore | Premio Beatrice 2026

Nel teatro di San Bonifacio si svolgono due serate dedicate alla musica e alla solidarietà, con ingresso gratuito. Durante l’evento, si alternano artisti internazionali e giovani talenti. L’evento si chiama Premio Beatrice 2026 e si svolge in un luogo che diventa il centro di un grande coinvolgimento culturale. La manifestazione si svolge in due giorni consecutivi, attirando un pubblico vario e interessato.

Il Teatro Centrale di San Bonifacio si trasforma nella capitale della musica e della solidarietà. Due serate imperdibili, grandi ospiti internazionali e il talento del futuro, tutto a ingresso libero. Un evento orgogliosamente organizzato da Il Sorriso di Beatrice ODV con la preziosa. 🔗 Leggi su Veronasera.it Due fuochi, un cuore solo. La grande sfidaMilano, 7 febbraio 2026 – Chissà, forse è vero! Forse possiamo essere davvero un Paese unito nel rispetto di legittime differenze. Noisy Naples 2026, due giorni di musica e intrattenimento alla Mostra d'OltremareIl Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Argomenti più discussi: Straordinari successi per il Cantiere DanzArte: talento, passione e creatività; La Filarmonica, 180 anni di storia: Anelito di libertà nel Risorgimento; Premio Beatrice 2026: musica, solidarietà e grandi ospiti al Teatro Centrale di San Bonifacio. È ufficiale: arriva il Premio Beatrice 2026 Musica, emozioni e solidarietà si incontrano in una serata unica, con ospiti straordinari del panorama italiano e internazionale Sul palco: Ivana Spagna Mr Rain Gaetano Curreri insieme a Andrea Fornili e - facebook.com facebook