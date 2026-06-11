I primi passi di mercato Thorstvedt e pure Miretti Ma la mediana è affollata Il rebus del centrocampo

Da sport.quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina sta lavorando per rafforzare il centrocampo, con nomi come Thorstvedt e Miretti tra i possibili acquisti. La mediana resta molto affollata, e ancora non si sa se ci sarà una vera rivoluzione. Nei prossimi giorni si capirà se i nuovi arrivi cambieranno davvero l’assetto della squadra o se si limiteranno a interventi di restyling. La strategia si concentra principalmente sulla ricostruzione del reparto centrale.

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Se sarà vera e propria rivoluzione lo vedremo con il passare delle settimane, sta di fatto che i nomi che circolano in entrata per la Fiorentina per ora mirano soprattutto a restaurare il centrocampo. Se infatti di calciatori proposti o accostati ce ne sono già tanti in tutti i ruoli, di sicuro a cavallo della linea mediana i discorsi sono stati più approfonditi sia per Thorstvedt che per Miretti, elementi non troppo lontani per caratteristiche a certi calciatori già presenti nella rosa viola. E’ questa la domanda che serpeggia da qualche ora. Ovvero da quando la Fiorentina sembra aver puntato il norvegese del Sassuolo e il centrocampista della Juventus. Servono davvero giocatori del genere? Partiamo da un presupposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - I primi passi di mercato. Thorstvedt e pure Miretti. Ma la mediana è affollata. Il rebus del centrocampo
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