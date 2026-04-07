Mercato Inter rebus sul futuro di Calhanoglu | respingere l’assalto del Galatasaray o restyling del centrocampo? Le ultime

Sul fronte del mercato dell’Inter si continua a discutere sul destino di Calhanoglu, con il Galatasaray che mantiene vivo l’interesse per il centrocampista turco. La società nerazzurra valuta le opzioni tra respingere l’assalto dei turchi o intervenire con un restyling del reparto centrale. Le trattative restano in fase di valutazione, senza comunicati ufficiali o decisioni definitive.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, si riflette ancora sul futuro di Calhanoglu e il Galatasaray resta alla finestra per il centrocampista turco. Hakan Calhanoglu è tornato a Milano più carico che mai. Dopo aver trascinato la Turchia verso la qualificazione al Mondiale, il numero 20 nerazzurro ha incantato il pubblico di San Siro con un bolide incredibile contro la Roma, confermandosi l’anima pulsante della squadra di Cristian Chivu. Tuttavia, dietro l’euforia per la prodezza balistica, serpeggiano dubbi sul lungo periodo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista resta un « argomento di discussione tattica », complici i 32 anni d’età e una fragilità fisica che inizia a preoccupare: sono già tre gli infortuni muscolari in questa stagione, dopo i cinque dell’annata precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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