Durante la cerimonia alla Sagrada Familia, il papa ha officiato la messa all’interno della basilica, mentre la parte più coinvolgente si è verificata all’esterno, dove migliaia di persone si sono radunate per assistere all’evento. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di vari fedeli e autorità, con momenti di preghiera e canti. La basilica, ancora in fase di costruzione, ha accolto i presenti con le sue strutture architettoniche e le decorazioni. La celebrazione si è conclusa con un’omelia e una benedizione finale.

Il papa ha celebrato la messa all'interno della basilica, ma la parte più coinvolgente dell'inaugurazione della torre di Gesù è stata fuori La cerimonia è stata particolarmente solenne, con una messa celebrata da Papa Leone XIV all’interno e poi una parte ancora più spettacolare fuori. La messa è stata inframezzata da numerosi canti eseguiti dalle decine di coristi presenti, che erano posizionate nella galleria sopraelevata, accanto alle vetrate colorate della chiesa. Oltre a un gruppo di prelati in abiti liturgici bianchi e mitra, alla celebrazione hanno partecipato il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia, e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e migliaia di fedeli, che l’hanno seguita dentro e fuori dalla basilica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I momenti più spettacolari della cerimonia alla Sagrada Familia

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