Papa Leone ha inaugurato la torre più alta della Sagrada Familia

Il papa ha inaugurato la torre più alta della Sagrada Familia, evento che ha segnato una tappa importante durante la sua visita in Spagna. La cerimonia si è svolta con la presenza di numerosi fedeli e rappresentanti religiosi, e durante l'evento il pontefice ha pronunciato un discorso. La torre, completata dopo anni di lavori, si distingue per la sua altezza e per il ruolo simbolico all’interno della basilica. La cerimonia si è conclusa con una benedizione.

Mercoledì sera c’è stata la messa con cui papa Leone XIV ha inaugurato l’ultima torre della Sagrada Familia, a Barcellona. La torre di Gesù è anche la più alta – arriva a 172,5 metri – e con la sua inaugurazione la basilica è considerata completata in altezza, poco più di 140 anni dopo l’inizio dei lavori. La visita del papa e la cerimonia sono state in occasione dei 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, l’architetto catalano che progettò la Sagrada Familia. Prima della messa, il papa aveva visitato il monastero di Montserrat e la tomba di Gaudí. Nelle strade attorno alla Sagrada Familia si sono radunate migliaia di persone ed è stato allestito un maxischermo per permettere loro di seguire il rito. C’erano il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia, e il primo ministro Pedro Sánchez. Leone XIV ha dedicato buona parte dell’omelia alla basilica, ricordando che nel 2010 era stata consacrata da Benedetto XVI. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Barcelona celebrates inauguration of tallest church

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