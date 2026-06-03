Barcellona la Sagrada Familia attende l' arrivo del Papa | le spettacolari immagini del drone

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Sagrada Familia si prepara ad accogliere il Papa, che visiterà la città la prossima settimana per inaugurare la Torre di Gesù, recentemente completata. Sono stati realizzati riprese con drone per documentare lo stato dei lavori e la struttura. La chiesa, ancora in fase di costruzione, è pronta ad accogliere il pontefice durante l’evento. I preparativi nella capitale catalana sono in corso per l’arrivo del Papa e la cerimonia ufficiale.

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In attesa del viaggio apostolico che Papa Leone XIV farà la prossima settimana a Barcellona per inaugurare l’iconica Torre di Gesù della Sagrada Familia, appena completata, fervono i preparativi nella capitale catalana. Le spettacolari immagini dei droni mostrano la Jesus Tower che incombe sulla città, sormontata da una spettacolare croce stellare. Oltre alla sua estetica accattivante che fonde l’organico con il simbolismo cristiano, il fascino della Basilica della Sagrada Familia di Barcellona è l’opportunità di vedere la chiesa più grande del mondo ancora in costruzione nel 21° secolo. Il Vaticano mira a sfruttare e potenziare questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Torre di Gesù della Sagrada Familia attende inaugurazione con Papa Leone

Video Torre di Gesù della Sagrada Familia attende inaugurazione con Papa Leone

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