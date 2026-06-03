Barcellona la Sagrada Familia attende l' arrivo del Papa | le spettacolari immagini del drone

Notizia in breve

La Sagrada Familia si prepara ad accogliere il Papa, che visiterà la città la prossima settimana per inaugurare la Torre di Gesù, recentemente completata. Sono stati realizzati riprese con drone per documentare lo stato dei lavori e la struttura. La chiesa, ancora in fase di costruzione, è pronta ad accogliere il pontefice durante l’evento. I preparativi nella capitale catalana sono in corso per l’arrivo del Papa e la cerimonia ufficiale.