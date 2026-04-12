Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno concluso un accordo con l'Iran. La conferma è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli o spiegazioni. La notizia riguarda le trattative tra i due paesi, che sono state oggetto di discussione pubblica in questi ultimi tempi. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali che indichino un’intesa tra le parti.

Gli Stati Uniti "non hanno raggiunto un accordo" con l'Iran. Lo afferma il vicepresidente americano Jd Vance. Secondo Vance, "non c'è la 'promessa definitiva' da parte dell'Iran riguardo all'abbandono dell'arma nucleare". Vance ha annunciato che tornerà negli Stati Uniti dopo aver presentato all'Iran "un'offerta finale e la migliore possibile".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vance: 'Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l'Iran'

Il Paraguay e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo: sì alla presenza militare statunitense nel PaeseLa Camera dei deputati del Paraguay ha approvato un accordo che autorizza la presenza temporanea di personale militare e civile dell’esercito degli...

Ticketmaster e Live Nation hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati UnitiÈ stato infine raggiunto l’accordo Live Nation e Ticketmaster e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che accusava entrambe di esercitare,...

L’Iran sta dividendo Russia e Israele | Come Carpentier