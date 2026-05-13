Inter rivoluzione in difesa e conferme su Solet | accordo raggiunto col calciatore
L'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore centrale dell’Udinese, confermando così il suo arrivo. La squadra sta affrontando una fase di ricostruzione nel reparto difensivo, tra partenze importanti e l’ingresso di nuovi giocatori. La notizia arriva in un momento di cambiamenti che coinvolgono anche altri componenti della rosa, mentre il club si prepara a rinforzare la linea difensiva per la prossima stagione.
di Alberto Petrosilli Il club lavora al futuro del reparto arretrato tra addii pesanti e nuovi innesti: accordo raggiunto con Solet, centrale dell’Udinese. L’Inter si prepara a vivere un’estate di profondi cambiamenti nel reparto difensivo. La società nerazzurra, infatti, è pronta a salutare alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni: Matteo Darmian e Francesco Acerbi sono destinati a lasciare Milano, mentre resta ancora da chiarire il futuro di Stefan De Vrij. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Accordo vicino: Oumar Solet ha già detto sì all’Inter. Per questo motivo il club si è già mosso sul mercato con l’obiettivo di ringiovanire e rinforzare la retroguardia.🔗 Leggi su Internews24.com
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