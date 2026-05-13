L'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore centrale dell’Udinese, confermando così il suo arrivo. La squadra sta affrontando una fase di ricostruzione nel reparto difensivo, tra partenze importanti e l’ingresso di nuovi giocatori. La notizia arriva in un momento di cambiamenti che coinvolgono anche altri componenti della rosa, mentre il club si prepara a rinforzare la linea difensiva per la prossima stagione.

di Alberto Petrosilli Il club lavora al futuro del reparto arretrato tra addii pesanti e nuovi innesti: accordo raggiunto con Solet, centrale dell’Udinese. L’Inter si prepara a vivere un’estate di profondi cambiamenti nel reparto difensivo. La società nerazzurra, infatti, è pronta a salutare alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni: Matteo Darmian e Francesco Acerbi sono destinati a lasciare Milano, mentre resta ancora da chiarire il futuro di Stefan De Vrij. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Accordo vicino: Oumar Solet ha già detto sì all’Inter. Per questo motivo il club si è già mosso sul mercato con l’obiettivo di ringiovanire e rinforzare la retroguardia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, rivoluzione in difesa e conferme su Solet: accordo raggiunto col calciatore

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