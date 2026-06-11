La Soprintendenza ha ordinato di liberare il portico durante il Summer festival a Ferrara, richiedendo che siano presenti solo panche e tavoli. La decisione riguarda le strutture allestite in piazza Ariostea, al centro di una disputa tra residenti e Comune. La questione riguarda l’utilizzo degli spazi pubblici durante gli eventi musicali e i limiti alle installazioni temporanee. La misura mira a garantire la fruibilità degli spazi e il rispetto delle normative vigenti.

Ferrara, 11 giugno 2026 – All’alba, ormai, del Summer festival, nella battaglia di carte tra un gruppo di residenti di piazza Ariostea e il Comune, su allestimenti e strutture, ci pensa la Soprintendenza a metterci un fermo importante. Al centro, la completa chiusura del portico di palazzo Rondinelli, usato come backstage dagli artisti. Il quale, ora, dovrà essere ’liberato’, con il Comune che avrà tre giorni di tempo. A muovere la Soprintendenza, era stata la segnalazione del 3 giugno, con relative integrazioni, dell’avvocato Francesco Vinci (per i residenti) per via di presunte irregolarità nella messa in piedi delle strutture per i concerti. Il giorno successivo, ecco il sopralluogo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - I concerti del Summer festival a Ferrara, la Soprintendenza: “Liberare il portico, solo panche e tavoli”

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