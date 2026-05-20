Il Ferrara Summer Festival ha avviato un piano parcheggi che prevede l’attivazione di aree dedicate alla sosta. Ai residenti viene garantito l’accesso a 310 posti gratuiti. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Ferrara Tua e gli organizzatori della manifestazione, ha lavorato per ottimizzare la gestione dei flussi di traffico e facilitare l’accesso ai grandi eventi in città. Questa iniziativa mira a ridurre i disagi legati alla mobilità durante il festival.

L’amministrazione comunale di Ferrara, in sinergia con Ferrara Tua e l’organizzazione della manifestazione, si è adoperata al massimo per limitare i disagi cercando di migliorare la gestione di ampi flussi e la fruibilità dei grandi eventi. Il piano garantirà parcheggi gratuiti per i residenti, per un totale di circa 310 posti auto nelle zone limitrofe a piazza Ariostea, per tutto il periodo interessato dall’evento. A tal proposito, all’Urp (in piazza Municipale 23) a partire dalle 9 di giovedì 21 maggio si potranno ritirare i pass, riservati per i residenti, che garantiranno la possibilità di accedere e di far sostare la propria auto in aree dedicate durante il periodo del festival, senza costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara Summer Festival. Piano parcheggi attivato. Ai residenti 310 posti gratis

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