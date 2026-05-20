Ferrara Summer Festival | residenti ecco come ottenere i pass auto
Durante il Ferrara Summer Festival, i residenti possono richiedere i pass auto per accedere a 310 parcheggi gratuiti. Questi spazi si trovano in alcune strade specifiche della zona, anche se l’elenco preciso non è stato ancora pubblicato. Durante i concerti, alcune vie saranno completamente interdette al traffico, ma le strade coinvolte non sono state ancora comunicate ufficialmente. Le modalità per ottenere i pass e le aree interessate saranno rese note nelle prossime comunicazioni ufficiali.
? Domande chiave Dove si trovano esattamente i 310 parcheggi gratuiti per i residenti?. Quali strade specifiche subiranno il blocco totale durante i concerti?. Come potranno gli studenti della scuola San Vincenzo raggiungere l'istituto?. Quando e dove bisogna ritirare il pass per evitare sanzioni?.? In Breve Ritiro pass presso l'Urp in piazza Municipale 23 dal 21 maggio ore 9.. 310 posti auto gratuiti per residenti tra il 2 giugno e il 5 agosto.. Corridoio specifico via Fossato e via Cortile per la scuola San Vincenzo.. ZTL in corso Ercole I d'Este disattivata per agevolare l'accesso verso via Certosa.. A partire da giovedì 21 maggio alle ore 9, i residenti ferraresi potranno ritirare i pass per il Ferrara Summer Festival presso l’Urp in piazza Municipale 23. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Ferrara Summer Festival (regolamento permettendo) sta facendo le cose in grande
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