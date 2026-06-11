I cinesi non mandano più soldi in patria | nel 2025 rimesse per soli 7mila euro

Nel 2025, le rimesse inviate dai lavoratori stranieri in Toscana sono scese a circa 7.000 euro, segnando una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Nonostante questa contrazione, il flusso di denaro verso l’estero è in ripresa rispetto ai periodi più bassi recenti, ma non raggiunge i livelli registrati in passato. I dati indicano una tendenza di stabilizzazione e lieve crescita nel movimento di denaro fuori dall’Italia.

FIRENZE – Il flusso di denaro inviato oltreconfine dai lavoratori stranieri residenti in Toscana torna a crescere, pur senza agganciare i picchi degli anni passati. Nel corso del 2025 le rimesse tracciate sul territorio regionale hanno superato quota 667,7 milioni di euro, facendo registrare un incremento di circa 3,3 milioni rispetto all’anno precedente, anche se il dato resta ancora inferiore ai 673 milioni che erano stati contabilizzati nel 2023. A scattare la fotografia sull’andamento economico è l’analisi dell’associazione di volontariato Migranti e Banche, sviluppata sulla base degli ultimi dati ufficiali messi a disposizione da Banca d’Italia. Guardando al lungo periodo, il volume complessivo dei flussi finanziari nel decennio compreso tra il 2016 e il 2025 mostra una crescita strutturale importante, quantificabile in circa 190 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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BIANCHI... EUROPEI... Siamo i bianchi come ci chiamano le altre etnie, gli europei, quelli con carnagione pallida e a volte anche occhi o capelli chiari, cosa che a nessun altra razza capita di avere. Se senti gli arabi o africani o cinesi o indiani non distinguon x.com

sto viaggiando verso SJO. ho bisogno di consigli per la zona. è la parte centrale un buon posto da visitare o ci sono cose interessanti nei dintorni se non vado nel centro? reddit

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