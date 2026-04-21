Butta i rifiuti dei suoi negozi non trova più 7mila euro La denuncia ai carabinieri | come hanno ritrovato i soldi – Il video

Un commerciante di Trieste ha denunciato ai carabinieri di aver smarrito circa 7.000 euro in contanti, che aveva gettato per errore tra i rifiuti indifferenziati dei suoi negozi. Dopo due giorni di indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare i soldi, che erano stati recuperati tra i rifiuti. La vicenda ha portato al recupero del denaro e alla ricostruzione della vicenda da parte delle autorità.

Ci sono voluti due giorni di indagini per ritrovare i 7.000 euro in contanti che un commerciante triestino aveva buttato per sbaglio nell’indifferenziata. I carabinieri della stazione di via dell’Istria si sono coordinati con il servizio di raccolta rifiuti della città per risalire al mezzo che aveva operato nella zona delle sue attività commerciali, riuscendo a bloccarlo prima che il carico finisse in discarica. C ome sono finiti i soldi tra i rifiuti. Al termine delle operazioni di ricerca, le banconote sono state recuperate intatte e restituite al proprietario. L’uomo, titolare di alcuni esercizi commerciali in città, aveva conservato in sacchetti di plastica i contanti gli incassi recenti, finendo inevitabilmente nel cassonetto insieme alla comune immondizia con cui l’aveva confusa.🔗 Leggi su Open.online

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