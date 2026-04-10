Nel 2025 le rimesse degli immigrati nel paese sono previste raggiungere i 8,6 miliardi di euro, secondo le tabelle pubblicate dalla Banca d’Italia. Il Bangladesh si conferma come il principale destinatario di queste somme, mantenendo una posizione di rilievo rispetto ad altri paesi. I dati evidenziano un aumento rispetto agli anni precedenti, anche se non vengono forniti dettagli specifici sulle variazioni annuali o sui fattori che influenzano questa crescita.

E’ quanto si ricava dalle tabelle della Banca d’Italia secondo cui il Bangladesh si è confermato il primo Paese, con una quota sul totale salita al 19,6%. Segue l’India (6,9 per cento) che scala dalla sesta posizione e il Marocco, con una quota del 6,7 per cento, poco sopra delle Filippine. Spicca ancora l’assenza della Cina i cui flussi in uscita non sono contabilizzati e usano spesso canali non leciti. (ANSA). Crescono le rimesse degli immigrati. Fiume di denaro verso il Bangladesh Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Ruba a Iperlando e minaccia il direttore: “Ho l’Aids, ti buco”. Arrestato brasiliano 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rimesse degli immigrati: nel 2025 salgono a 8,6 miliardi

Nel 2025 rimesse immigrati salgono a 8,6 miliardi, Bangladesh in testaSalgono da 8,3 a 8,6 miliardi (+3,9%) nel 2025 le rimesse degli immigrati stranieri in Italia inviate all'estero.

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