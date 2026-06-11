La nuova Honda Prelude utilizza un sistema ibrido completo da 184 cavalli e presenta una carrozzeria coupé. La vettura si basa su un telaio accuratamente progettato e rappresenta il ritorno di un modello storico del marchio dopo 25 anni.

Per capirla veramente bisogna collocarla nella storia, senza nostalgia. Perché se nella storia di Honda la Prelude ha sempre avuto un ruolo particolare, quella odierna non è da meno. L'antenata, prodotta dal 1978 al 2001, non è mai stata la coupé più estrema, ma certamente fra le più interessanti dal punto di vista tecnico. Nelle varie generazioni ha infatti portato su strada soluzioni che raccontavano bene l’approccio Honda: il tetto apribile in cristallo, l’iniezione derivata dall’esperienza in Formula 1, le quattro ruote sterzanti, il Vtec e poi il sistema Atts per ridurre il sottosterzo. Ma più che una sportiva pura, era una coupé raffinata, pensata per chi cercava qualcosa di diverso da una berlina tradizionale ma non necessariamente una macchina esasperata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Prelude, la prova della coupé dai consumi bassi

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2026 Honda Prelude - No Introduction Necessary

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Honda Prelude, il ritorno di un nome storico tra design coupé e nuova era ibridaDopo più di 25 anni dall’ultima produzione, Honda ha annunciato il ritorno della Prelude, un modello storico nel segmento coupé.

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