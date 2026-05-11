Dopo più di 25 anni dall’ultima produzione, Honda ha annunciato il ritorno della Prelude, un modello storico nel segmento coupé. Questa nuova versione si distingue per un design che richiama le linee classiche e per l’adozione di un sistema ibrido completo. La casa automobilistica ha deciso di riproporre il nome, puntando su un’auto che unisce stile e tecnologia, in un momento in cui il mercato delle coupé ha visto un calo delle vendite.

Honda rilancia con un’alimentazione Full Hybrid un modello che aveva smesso di produrre più di un quarto di secolo fa perché le coupé non avevano un grande mercato. Adesso che l’elettrico ha una progressione frenata, il colosso giapponese si è concesso il lusso di riproporre un’auto con lo stesso nome, Prelude, ma con una propulsione che all’epoca praticamente non esisteva. La denominazione è “ storica ”: il costruttore giapponese l’aveva già sfruttata come “piattaforma d’eccellenza per l’adozione e la sperimentazione delle più avanzate tecnologie automobilistiche”. Gli ordini della sesta generazione sono aperti da tempo ( prezzi a partire da 50.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Honda Prelude, il ritorno di un nome storico tra design coupé e nuova era ibrida

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Honda Prelude. Il ritorno di un'icona.

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