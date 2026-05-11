L'iconica coupé Honda Prelude torna in Italia, disponibile a partire da 50.900 euro. La vettura presenta dimensioni aumentate rispetto ai modelli precedenti, con conseguenze sulla maneggevolezza e sulla stabilità durante la guida. Honda ha optato per un sistema ibrido invece di uno completamente elettrico, senza fornire dettagli sui motivi di questa scelta. La presentazione del modello si inserisce nel mercato italiano, dove il prezzo e le caratteristiche tecniche sono stati comunicati ufficialmente.

? Domande chiave Come influisce l'aumento delle dimensioni sulla guida sportiva della vettura?. Perché Honda ha scelto l'ibrido invece dell'elettrico puro per questo modello?. Cosa cambia nel design aerodinamico rispetto alle versioni storiche del passato?. Quanto incide la nuova tecnologia luminosa sulla silhouette della coupé?.? In Breve Prezzo base di 50.900 euro escluse opzioni per vernici metallizzate.. Dimensioni aumentate con lunghezza di 4,53 metri e passo di 2,6 metri.. Design aerodinamico con cerchi da 19 pollici e freni Brembo blu.. Vincenzo Picardi conferma strategia ibrida per rispondere alle dinamiche del settore.. Le prime unità della nuova Honda Prelude stanno iniziando a raggiungere i clienti in Italia, segnando il ritorno ufficiale di un nome leggendario dopo oltre venticinque anni di assenza dal mercato delle coupé.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Honda Prelude torna in Italia: l’iconica coupé ibrida da 50.900 euro

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