Ho sollecitato il servizio a chiamata

Da lanazione.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha dichiarato di aver già richiesto un servizio di trasporto a chiamata, in risposta alle preoccupazioni sollevate dall’opposizione riguardo al taglio delle corse dei bus. La richiesta è stata avanzata per garantire un’alternativa di mobilità ai cittadini. La comunicazione è arrivata dopo le proteste e le critiche sulla riduzione delle corse pubbliche.

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Dopo l’sos dell’opposizione sul taglio delle corse bus, anche il sindaco Maurizio Verona esprime amarezza: "Ho già sollecitato la possibilità di un servizio a chiamata ". Con l’ orario estivo, da oggi Autolinee Toscane riduce le corse su Stazzema. Sulla linea della provinciale di Arni (che collega Arni con Pontestazzemese e con Seravezza) le corse a scendere, dal lunedì al venerdì, sono due: da Castelnuovo Garfagnana alle 7:15, e quella che parte alle 14 da Castelnuovo Garfagnana, passa da Arni alle 14:30 e arriva a Pontestazzemese alle 15:15, per proseguire verso la piana. A salire, sulla stessa tratta, sono previste due corse: alle 18:05 da Pietrasanta Terminal e alle 18:50 da Forte dei Marmi, entrambe con fermata ad Arni e arrivo a Castelnuovo Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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