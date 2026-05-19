Giovedì pomeriggio si terrà l’inaugurazione di un nuovo negozio di parrucchiera unisex all’interno del centro commerciale La Perla di Bonascola. L’attività, chiamata ‘Alex hair salon’, apre le porte in un locale situato nella struttura commerciale. La scommessa imprenditoriale mira a offrire servizi di bellezza per uomini e donne, ampliando l’offerta del centro commerciale. La cerimonia di apertura coinvolgerà i clienti e le autorità locali, che parteciperanno alla prima giornata di attività del nuovo salone.

Il centro commerciale La Perla di Bonascola si arricchisce di una nuova attività. Giovedì pomeriggio, i locali della struttura ospiteranno l’inaugurazione di un nuovo negozio di parrucchiera unisex. Si tratta di una novità molto attesa dai residenti, pensata per intercettare le esigenze di una clientela dinamica grazie a un posizionamento strategico e a un orario di apertura esteso, che coprirà la settimana dal lunedì al sabato. Dietro questa nuova scommessa imprenditoriale c’è la firma di Wuegu Fu, noto professionista di origine cinese e vero e proprio maestro di forbice. Figlio d’arte, Fu respira l’atmosfera dei saloni di bellezza fin dalla nascita: la sua famiglia gestisce infatti una storica attività a Milano, dove lavorano i genitori insieme al fratello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scommessa imprenditoriale ’Alex hair salon’ alla Perla. Il nuovo atelier della bellezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUFFY Y OP15, best YELLOW DECK One Piece Card Game Tournament

Sullo stesso argomento

Il nuovo treno Riccione Music City, un convoglio con la livrea personalizzata e dedicata alla Perla VerdeSi consolida la partnership strategica tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper (la società di trasporto ferroviario regionale...

Nuovo garden a due passi da Porta Galliana: pizza e panini fino alle 2 di notte. "Pronti alla scommessa"Un cocktail bar immerso nel verde, a due passi dalle mura storiche di Porta Galliana: il club Primo Piano, dopo un inverno indoor, ci riprova anche...