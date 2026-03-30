L' ateneo scaligera inaugura nuovo hub per la salute e il benessere

L'università di Verona ha aperto un nuovo centro dedicato ai comportamenti e alle tecnologie per le scelte di salute. L'apertura ufficiale dell’hub segna l’avvio di un’area di ricerca e formazione focalizzata su questi temi. L'iniziativa coinvolge diversi dipartimenti e mira a promuovere studi e progetti legati alla salute e al benessere.

Un investimento interdisciplinare che unisce sei laboratori d’avanguardia per trasformare la ricerca scientifica in soluzioni concrete per la prevenzione e la cura della persona L'università di Verona ha aperto ufficialmente l’hub Comportamenti e tecnologie per le scelte di salute. La cerimonia si è svolta nella sala conferenze dell’Istituto Biologico 3, a Borgo Roma, e ha segnato il debutto di una struttura che promette di rivoluzionare l’approccio alla qualità della vita e alla prevenzione. Questo nuovo polo scientifico accoglie sei laboratori d’eccellenza nati dalla sinergia tra i dipartimenti di neuroscienze, biomedicina e movimento e di ingegneria per la medicina di innovazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - L'ateneo scaligera inaugura nuovo hub per la salute e il benessere Articoli correlati Gennaio, un nuovo inizio per la salute e il benessere. Ecco cosa portare in tavolaCon l’arrivo di gennaio, non solo accogliamo un nuovo anno, ma abbiamo anche l’opportunità di ripristinare abitudini salutari che potrebbero essere... Più medici e sportelli. Il nuovo hub della saluteA poco più di due anni dalla sua apertura, la Casa di Comunità di Lentate sta diventando sempre più un punto di riferimento per i cittadini di...