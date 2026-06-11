Ha ritrovato il sorriso con lui Belen Rodriguez chi è il nuovo fidanzato conosciuto nel mondo vip

Le fotografie pubblicate dal settimanale Oggi mostrano Belen Rodriguez insieme a un uomo sconosciuto, con il quale sembra avere un rapporto intimo. La donna sorride e si avvicina all’uomo, che indossa una maglietta chiara e jeans. La coppia è stata paparazzata in un luogo pubblico, mentre si abbracciava e si scambiava sguardi complici. Le immagini sono state scattate di giorno, in un ambiente all’aperto.

Belen Rodriguez torna ancora una volta al centro del gossip estivo. Dopo le recenti fotografie che l’avevano mostrata nuovamente accanto all’ex marito Stefano De Martino, alimentando inevitabili speculazioni tra i fan, nuovi scatti pubblicati dal settimanale Oggi stanno facendo discutere. Questa volta la conduttrice argentina è stata immortalata durante una lunga giornata trascorsa in compagnia di un uomo che, secondo indiscrezioni, avrebbe assunto un ruolo sempre più importante nella sua vita. “Solo loro due”. Maria De Filippi a Ibiza: vacanza intensa e in coppia Belen, chi è il presunto nuovo fidanzato. Negli ultimi mesi la showgirl ha attraversato un periodo particolarmente delicato. Dopo il breve ricovero e il percorso di recupero che lei stessa ha affrontato lontano dai riflettori, il pubblico ha seguito con attenzione ogni suo passo, nella speranza di vederla ritrovare serenità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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