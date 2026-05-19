È lui il secondo conduttore Isola dei Famosi chi c’è con Belen Rodriguez

Nell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi, si parla di un secondo conduttore che affiancherà Belen Rodriguez. La trasmissione sta per concludersi, ma le novità sul cast e sulle figure che affiancheranno la conduttrice principale sono già in fase di definizione. Le voci indicano che alcuni dettagli sul team di presentatori sono stati svelati, mentre altri restano ancora riservati. La produzione prepara i prossimi passi in vista della fine dell’edizione.

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