Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Baci con un uomo misterioso a Milano e atteggiamenti intimi senza paura di essere notati

Durante un evento a Milano, una donna nota per il suo lavoro in televisione è stata paparazzata mentre scambiava baci e atteggiamenti intimi con un uomo sconosciuto. I due non si sono nascosti, e sono stati immortalati mentre si abbracciavano e si baciavano pubblicamente. Le fotografie mostrano che la donna si trovava in compagnia di questa persona da diversi minuti, senza apparente preoccupazione di essere osservata. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura della loro relazione.

Nuovo amore per Belen Rodriguez? Durante un evento a Milano, tra la showgirl e l'uomo misterioso sarebbero scattati alcuni baci appassionati Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? La showgirl argentina è stata beccata alla Terrazza Aperol nel centro di Milano in compagnia di un uomo misterios. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato Il chirurgo Kemal

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Belen Rodriguez non è più single: baci e atteggiamenti intimi con un uomo misteriosoDurante un evento a Milano, una nota figura pubblica è stata vista in compagnia di un uomo sconosciuto, condividendo baci e atteggiamenti affettuosi.

Temi più discussi: Belén Rodriguez: Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato. Con i miei figli credo di aver fatto un buon lavoro, Santiago è un nerd; Belen Rodriguez con un uomo misterioso, atteggiamenti intimi senza paura di essere notati: un nuovo amore per la conduttrice?; Belen Rodriguez non è più single? Baci con un uomo misterioso a Milano; Belen ha un nuovo fidanzato, chi è il misterioso Gaetano: il rumors sull’ultimo flirt dell’argentina.

#BelenRodriguez è stata fotografata a Milano mentre bacia un uomo misterioso durante una serata in centro. Dopo aver raccontato in tv di essere single da due anni, la showgirl argentina sembra aver ritrovato la passione. x.com

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Belen ha un nuovo amore: lui è un giovane personal trainer, ecco cosa sappiamo sulla nuova fiamma della showgirlDopo due anni single, Belen Rodriguez ha ripreso ad amare: al suo fianco c'è un giovane e sexy personal trainer. Fermi tutti, la vita sentimentale di Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip. donnapop.it

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