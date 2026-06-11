Ha ancora senso valutare attività che l’Intelligenza Artificiale è già in grado di svolgere più rapidamente e in modo più affidabile il Punto di Eric Mazur

L'intelligenza artificiale sta già svolgendo molte attività più velocemente e con maggiore affidabilità rispetto agli esseri umani. La sua presenza sta trasformando i metodi di insegnamento e altri settori, portando a una revisione delle pratiche tradizionali. La discussione riguarda anche il valore delle attività umane in un contesto in cui le macchine possono eseguirle in modo più efficiente. La rivoluzione dell’IA continua a influenzare vari ambiti, sollevando domande sulla sostenibilità e il ruolo delle competenze umane.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale non mette in discussione soltanto i metodi di insegnamento. A essere chiamato in causa è anche il sistema di valutazione che da decenni regola scuola e università. È uno dei temi emersi con maggiore forza durante la “Lezione di futuro – Rethinking the University in the Age of AI”, organizzata dall’Università di Padova e dedicata al rapporto tra apprendimento, innovazione e nuove tecnologie. Tra i primi a sollevare la questione è stato Luca Piccolo, dirigente scolastico del liceo classico Tito Livio di Padova. Secondo il preside, uno dei principali ostacoli all’innovazione didattica è rappresentato proprio dall’esame di Stato e dal sistema di valutazione che lo accompagna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’intelligenza artificiale ha già scritto più romanzi degli umani. E’ la fine dell’era GutenbergTra il 2023 e oggi, l’intelligenza artificiale ha scritto più romanzi rispetto agli autori umani.

Leggi anche: “Il senso del dovere e la competenza? Non bastano più. Non vince chi sa di più ma chi collega meglio. Se l’Intelligenza Artificiale sa rispondere, il talento umano starà nel fare domande”: parla Arturo Artom

Temi più discussi: Ha ancora senso valutare attività che l'Intelligenza Artificiale è già in grado di svolgere più rapidamente e in modo più affidabile, il Punto di Eric Mazur; Anche Altman si quota. E si chiude il cerchio dell'AI; SpaceX, quando la narrativa conta più dei numeri: Ipo già ampiamente sottoscritta; La valutazione che educa o la valutazione che condanna? Riflessioni sulla scuola italiana nel tempo degli scrutini.

Intelligenza artificiale a scuola? Inutile chiedere ricerche che fa in tre secondi, deve sviluppare il pensiero, non sostituirlo. Ecco come usarlaLo chiedo a Chat, e via a digitare la richiesta del momento direttamente dallo smartphone, proprio come se si scrivesse a quell'amico che sa sempre tutto. Per otto ... leggo.it

Intelligenza artificiale a scuola, per il 94,1% degli insegnanti non sostituirà il docente. La ricercaL'ingresso dell'intelligenza artificiale nella didattica solleva continui interrogativi sul futuro dell'istruzione ... orizzontescuola.it