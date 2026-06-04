Divertirsi mentre si lavora conta più della competenza e del senso del dovere? Sì, secondo Arturo Artom, imprenditore e innovatore nel settore delle telecomunicazioni, che nel libro La nuova intelligenza – Connetti le idee. Esplora. Divertiti (Piemme) riflette sui cambiamenti imposti dall’era digitale. In un’intervista al Corriere della Sera si sofferma proprio sul concetto di “nuova intelligenza”: “È la nostra intelligenza che cambia. In 40 anni di esperienza col digitale, si è creato un nuovo ambiente cognitivo e siamo a un salto evolutivo. La competenza e il senso del dovere, centrali nel Novecento, non bastano più, perché la nuova intelligenza è la capacità di collegare i nodi: mondi, idee e persone diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il senso del dovere e la competenza? Non bastano più. Non vince chi sa di più ma chi collega meglio. Se l’Intelligenza Artificiale sa rispondere, il talento umano starà nel fare domande”: parla Arturo Artom

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arturo Artom: «Sto consigliando agli amici di dedicare mezz’ora al giorno allo scrolling. Oggi non vince chi sa di più, ma chi collega meglio»Un ingegnere e imprenditore ha spiegato che il cervello umano si sta adattando a un nuovo modo di pensare, caratterizzato da connessioni veloci,...

Fatima sa chi è e da chi è attratta sessualmente. Ma prova un forte senso di colpa nei confronti della religione, della famiglia e di sé stessaFatima conosce la propria identità e le sue attrazioni sessuali, ma vive un intenso senso di colpa legato alla religione, alla famiglia e a sé stessa.

Temi più discussi: Arturo Artom: Il futuro non è dei bravini ma delle menti orizzontali. Vince chi collega meglio; Intelligenza artificiale e diritto d’impresa: i nuovi rischi legali; Verso un cambiamento della responsabilità algoritmica dell’ente; Nel tempo dell’intelligenza artificiale, il dovere è restare umani.

Arturo Artom: Il futuro non è dei bravini ma delle menti orizzontali. Vince chi collega meglioL'innovatore, autore del nuovo saggio La nuova intelligenza. Connetti le idee. Esplora. Divertiti (Piemme): lo scrolling? Allena l’intelligenza ... corriere.it

Il superamento della teoria della guerra giusta. Questo è probabilmente il passaggio teologicamente più delicato dell’intera enciclica. Vale la pena citarlo integralmente: Oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta, x.com

Magnifica Humanitas: il senso che resiste e il limite delle macchineL’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV riflette su intelligenza artificiale, responsabilità, giudizio umano e futuro della democrazia nell’era digitale. fortuneita.com