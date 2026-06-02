Tra il 2023 e oggi, l’intelligenza artificiale ha scritto più romanzi rispetto agli autori umani. Questa trasformazione segna un cambiamento importante nel mondo della letteratura. Secondo alcuni osservatori, il periodo potrebbe essere ricordato come la fine dell’era di Gutenberg, il periodo in cui la produzione letteraria ha subito una svolta digitale e automatizzata.

Il periodo che va dal 2023 ai giorni che stiamo vivendo sarà probabilmente ricordato dagli storici del futuro come quello in cui l’umanità ha per sempre lasciato la «Galassia Gutenberg». The Gutenberg Galaxy è, come noto, un libro pubblicato nel 1962 dal sociologo canadese Marshall McLuhan in cui si rifletteva sui risvolti sociali dell’invenzione della stampa nel 1455. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi oggi, invece, è l’ingresso dell’umanità in un altro ambiente, che potremmo chiamare «Galassia Claude», un luogo pieno di soli splendenti, ma anche di buchi neri segretamente minacciosi. Claude sta ovviamente per l’omonima Intelligenza artificiale targata Anthropic, ma avremmo potuto dire anche ChatGpt ( OpenAi ), Grock ( Elon Musk ), Gemini ( Google ) e via di seguito. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’intelligenza artificiale ha già scritto più romanzi degli umani. E’ la fine dell’era Gutenberg

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