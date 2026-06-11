L’Iran è nuovamente sotto le bombe Usa, nonostante la promessa di Trump che aveva annunciato una pace vicina. Colpiti sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea. Sono 49 i missili Tomahawk che, secondo la Casa Bianca, hanno colpito obiettivi iraniani. Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz e rivendica attacchi contro basi Usa in Kuwait, Bahrain e Giordania. Le due parti in causa sono su posizioni totalmente contrapposte: i bombardamenti per Washington sono “democrazia coercitiva”, un modo per piegare l’avversario e indurlo a firmare la pace. Teheran, invece, per sedersi al tavolo delle trattative pretende che i cannoni tacciano. Guerra Usa-Iran, nuovi attacchi I bombardamenti americani sono stati attacchi di “autodifesa”, come ha comunicato il Comando centrale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Guerra Iran-Usa, Trump annuncia la pace e lancia 49 missili Tomahawk: i Pasdaran chiudono Hormuz e bombardano

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Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

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