Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro diversi obiettivi in Iran, iniziati alle 17, secondo il comando centrale militare. Teheran ha dichiarato che le difese aeree sono attive in risposta all’azione statunitense.

WASHINGTON – Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo afferma il Centcom, sottolineando che i raid sono iniziati alle 17.15 di New York, ore 23.15 italiane di oggi 10 giugno 2026. Le difese aeree sono attive sulla parte occidentale di Teheran. Lo riporta il Teheran Times. Riportate anche esplosioni a Sirik. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi all’Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente valuta di lanciare un’operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare. Alla riunione nella Situation Room era presente il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo della Cia John Ratcliffe, il capo di Stato maggiore congiunto Usa Dan Caine e il capo del Pentagono Pete Hegseth in collegamento da Tampa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Usa attaccano obiettivi sensibili. Teheran: difese aeree attive

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USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso

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