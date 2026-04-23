Guerra Iran Phelan lascia la Marina Usa A Teheran attivate le difese aeree la portaerei Bush in Medio Oriente

Un alto ufficiale della Marina statunitense ha annunciato le proprie dimissioni, mentre le autorità a Teheran hanno attivato le difese aeree in risposta alle tensioni crescenti nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, una portaerei americana si è spostata nel Medio Oriente, aggiungendo ulteriori elementi di instabilità alla crisi tra Stati Uniti e Iran. La situazione si fa sempre più difficile da monitorare, con sviluppi rapidi e continui.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più instabile, tra dimissioni improvvise ai vertici militari americani e tensioni crescenti nello stretto di Hormuz. Il segretario alla Marina Usa, John Phelan, lascia l’incarico “con effetto immediato”, senza spiegazioni ufficiali da parte del Pentagono, mentre emergono indiscrezioni su contrasti interni con il capo della Difesa. Nello stesso momento, Washington ordina a decine di navi di invertire la rotta, rafforzando il blocco contro Teheran. Sul fronte diplomatico, la tregua prorogata unilateralmente dagli Stati Uniti non convince l’Iran, che denuncia pressioni e minaccia reazioni militari.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Iran, Phelan lascia la Marina Usa. A Teheran attivate le difese aeree, la portaerei Bush in Medio Oriente Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente Notizie correlate Gli Usa muovono due portaerei e avvertono l'Iran: la Ford entra nel Mar Rosso, la Bush verso il Medio OrienteLa portaerei Uss “Ford”, capoclasse di una nuova serie di unità di questo tipo nate per sostituire le classe Nimitz nella U. Leggi anche: Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Usa, il Segretario della Marina John Phelan lascia con effetto immediato; Guerra tra Iran, Usa e Israele; Trump: Ho dato l’ordine di affondare le barche posamine a Hormuz. Katz: Attendiamo ok Usa per riportare l’Iran all’età della pietra; Hormuz, l’Italia pianifica l’invio di quattro navi militari. Lascia il segratario della Marina Usa. Guerra Iran, Phelan lascia la Marina Usa. A Teheran attivate le difese aeree, la portaerei Bush in Medio OrienteLa crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più instabile, tra dimissioni improvvise ai vertici militari americani e tensioni crescenti nello ... thesocialpost.it Guerra Iran, Phelan lascia la Marina Usa. Ny Times: Khamenei attende protesi e chirurgiaLa crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più instabile, tra dimissioni improvvise ai vertici militari americani e tensioni crescenti nello ... thesocialpost.it La guerra in Iran e lo Stretto di Hormuz spiegati in tre minuti - facebook.com facebook Almeno 3.464 persone sono state arrestate in Iran dall'inizio della guerra; gli arresti continuano anche dopo il cessate il fuoco. facebook.com/photo/fbid=13… x.com