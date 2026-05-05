Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver risposto a un nuovo attacco con droni e missili proveniente dall’Iran. Le forze di difesa aerea del paese sono state messe in allerta e sono state attivate misure di contrasto. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze di questo episodio né su eventuali danni causati dall’attacco. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato di essere attivamente impegnati a contrastare un nuovo attacco con missili e droni proveniente dall’Iran. Il ministero della Difesa emiratino ha segnalato l’attacco su X, precisando che i rumori uditi in alcune zone del Paese sono legati all’intercettazione di missili balistici, missili da crociera e droni. Gli Emirati Arabi Uniti avevano precedentemente affermato di essere stati attaccati dall’Iran ieri, dopo il lancio da parte degli Stati Uniti dell’iniziativa ‘Project Freedom’ per sbloccare lo Stretto di Hormuz. “I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno contrastando attivamente minacce rappresentate da missili e droni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Emirati: “Nuovi attacchi con droni e missili, difese aeree attive”

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