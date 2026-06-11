Le grifoncelle femminili non parteciperanno ai playoff di Eccellenza, nonostante abbiano ottenuto la qualificazione. La squadra, che gioca in categoria C, non proseguirà la stagione in questa fase. La decisione è stata comunicata nonostante il risultato che avrebbe permesso loro di avanzare. La squadra si ferma qui, senza ulteriori incontri ufficiali in questa competizione.

Le ragazze biancorosse non andranno avanti nonostante abbia conquistato la possibilità di farlo. Il Perugia, infatti, comunica "che la prima squadra femminile, che quest’anno ha vinto il campionato regionale di Eccellenza (e in precedenza la Coppa Italia umbra) rinuncia alla fase interregionale dei playoff per la Serie C ". Si tratta di "Una decisione in linea con l’obiettivo che si era dato quest’anno il Club – e che era stato da subito comunicato alle atlete e al movimento calcistico umbro – di strutturare al meglio il settore femminile partendo dalle giovanili e quindi di valorizzare giovani atlete. AC Perugia Calcio ritiene che al momento l’Eccellenza femminile sia la giusta categoria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifoncelle. Femminile, niente playoff per la C ’L’Eccellenza è la categoria giusta’

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