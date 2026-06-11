Grifoncelle Femminile niente playoff per la C ’L’Eccellenza è la categoria giusta’

Da lanazione.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le grifoncelle femminili non parteciperanno ai playoff di Eccellenza, nonostante abbiano ottenuto la qualificazione. La squadra, che gioca in categoria C, non proseguirà la stagione in questa fase. La decisione è stata comunicata nonostante il risultato che avrebbe permesso loro di avanzare. La squadra si ferma qui, senza ulteriori incontri ufficiali in questa competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le ragazze biancorosse non andranno avanti nonostante abbia conquistato la possibilità di farlo. Il Perugia, infatti, comunica "che la prima squadra femminile, che quest’anno ha vinto il campionato regionale di Eccellenza (e in precedenza la Coppa Italia umbra) rinuncia alla fase interregionale dei playoff per la Serie C ". Si tratta di "Una decisione in linea con l’obiettivo che si era dato quest’anno il Club – e che era stato da subito comunicato alle atlete e al movimento calcistico umbro – di strutturare al meglio il settore femminile partendo dalle giovanili e quindi di valorizzare giovani atlete. AC Perugia Calcio ritiene che al momento l’Eccellenza femminile sia la giusta categoria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

grifoncelle femminile niente playoff per la c 8217l8217eccellenza 232 la categoria giusta8217
© Lanazione.it - Grifoncelle. Femminile, niente playoff per la C ’L’Eccellenza è la categoria giusta’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio femminile. Grifoncelle, trionfo in Eccellenza. Arriva la vittoria del campionato

Eccellenza femminile: Giovanile Rocca, Jsl Women e Ssd Unime ai playoffNell'ultima giornata della regular season dell'Eccellenza femminile di calcio, tre squadre hanno conquistato l'accesso ai playoff: Giovanile Rocca,...

Si parla di: Grifoncelle. Femminile, niente playoff per la C ’L’Eccellenza è la categoria giusta’.

grifoncelle femminile niente playoffGrifoncelle. Femminile, niente playoff per la C ’L’Eccellenza è la categoria giusta’Le ragazze biancorosse non andranno avanti nonostante abbia conquistato la possibilità di farlo. Il Perugia, infatti, comunica che la ... lanazione.it

Calcio femminile. Grifoncelle, trionfo in Eccellenza. Arriva la vittoria del campionatoIl Perugia ha deluso le attese, anche se alla fine ha raggiunto almeno la salvezza, i giovani biancorossi invece hanno regalato soddisfazioni ed emozioni e, fatta eccezione per la Primavera, uscita in ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web