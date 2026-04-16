Eccellenza femminile | Giovanile Rocca Jsl Women e Ssd Unime ai playoff

Nell'ultima giornata della regular season dell'Eccellenza femminile di calcio, tre squadre hanno conquistato l'accesso ai playoff: Giovanile Rocca, Jsl Women e Ssd Unime. La Giovanile Rocca, prima nel girone A, ha battuto il Trapani con un risultato di 4-0, consolidando la sua posizione in classifica. La fase finale del torneo si avvicina, con le squadre pronte a sfidarsi per la conquista del titolo.

Playoff per Giovanile Rocca, Jsl Women e Ssd Unime nel campionato di Eccellenza femminile di calcio. Nella 14^ ed ultima giornata della regular season, la Giovanile Rocca, capolista del girone A, ha calato il poker al Trapani. Sul sintetico del “Pippo Giacobbe”, doppiette di Cinque, autrice di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime chiude con una sconfitta l’andataNella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria la partita è stata più equilibrata di quanto lasci intendere il risultato conclusivo... Ssd Unime sempre più convincente, battuta in trasferta la Triscelon Etna SportTerza vittoria consecutiva per la squadra messinese, che si è imposta per 12-9 nella 12^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto Terza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scheda squadra Unione La Rocca Altavilla; Tabellino partita Adriese vs Unione La Rocca Altavilla; Loreo-La Rocca Monselice 1-0: i padroni di casa fanno bottino pieno con un gol dopo pochi secondi; Scheda squadra Siracusa Calcio 1924. ECCELLENZA FEMMINILE GIOVANILE ROCCA E JSL DA PLAY-OFF. NUNZIA CINQUE CHIUDE LA CLASSIFICA CON 46 GOAL. Scritto da Francesco Lonardo ROCCA DI CAPRI LEONE (ME) – Finisce la regual season del campionato di Eccellenza Femmin - facebook.com facebook