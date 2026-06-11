Greenwood e Summerville i preferiti di Gasperini | la Roma aspetta offerte per Soulé e decide se chiudere il settlement o prorogarlo

La Roma valuta offerte per Soulé, mentre deciderà se chiudere il settlement o prorogarlo. Greenwood e Summerville sono i giocatori preferiti del tecnico. Sono frequenti i contatti con il proprietario della società, e il direttore sportivo sarà operativo dal primo luglio. Il club non ha ancora pubblicato un comunicato ufficiale sulla situazione.

I contatti con Ryan Friedkin sono frequenti, D’Amico sarà operativo dal 1 luglio e il comunicato ufficiale tarda ad arrivare. Ma il lavoro va avanti lo stesso, e la Roma ha le idee chiare su cosa serve per rendere felice Gasperini: due esterni offensivi pronti fin da subito per affiancare Malen in una stagione di Champions League che non ammette rattoppi. Come ricostruisce Il Messaggero, i nomi in cima alla lista sono due e non sono una sorpresa: Mason Greenwood e Crycencio Summerville. Il resto – da Tel a Sauer – è considerato seconda scelta. Greenwood a 55 milioni, Summerville a 30: le cifre dei sogni giallorossi. Il Marsiglia non abbassa le pretese: per Greenwood servono 50 milioni più 5 di bonus, e la prima offerta ufficiale non è ancora stata inviata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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D’Amico firma oggi con la Roma: Dybala a 2,5 milioni per altri due anni, Soulé il sacrificio per chiudere il settlementLa Roma ha ufficializzato oggi l’accordo con Tony D’Amico, che firmerà un contratto di due anni con un ingaggio di 2,5 milioni di euro all’anno.

Il patto Champions di Gasperini: assalto a Greenwood e Summerville per il nuovo tridente della RomaIl tecnico Gian Piero Gasperini sta lavorando per rafforzare la rosa della sua squadra, puntando a ingaggiare Greenwood e Summerville.

Temi più discussi: Roma, l'attacco è da rifare: Greenwood, Summerville, gli addii e i rinnovi di Dybala e Pellegrini; Calciomercato Roma 2026/2027: acquisti, trattative e cessioni; Ugo Trani a Te la do io Tokyo: La Roma non pagherà alcun indennizzo per D'Amico. Greenwood primo obiettivo ma ci sono alternative di pari livello; Roma, da Dodo a Greenwood e Scamacca: la lista di Gasperini per la prossima stagione.

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Roma, Gasperini punta grosso: Greenwood, Summerville e un vice Malen per alzare il livelloPorte girevoli, almeno in attacco. Il pensiero di Gasperini è lo stesso dall'anno scorso, vuole alzare il livello in quel settore e si aspetta uno sforzo da parte dei Friedkin. ilmessaggero.it

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