D’Amico firma oggi con la Roma | Dybala a 2,5 milioni per altri due anni Soulé il sacrificio per chiudere il settlement

La Roma ha ufficializzato oggi l’accordo con Tony D’Amico, che firmerà un contratto di due anni con un ingaggio di 2,5 milioni di euro all’anno. La società ha anche deciso di sacrificare il giocatore Soulé per finalizzare il settlement. La firma del nuovo contratto di Dybala è attesa nelle prossime ore, dopo settimane di trattative. La decisione avviene in un momento di consolidamento delle operazioni di mercato del club.

Stavolta non ci sono dubbi né ulteriori attese. La Roma annuncerà nelle prossime ore Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo: il quarto della gestione Friedkin e, senza dubbio, il più voluto da Gian Piero Gasperini, con cui il dirigente ha già lavorato a Bergamo collezionando successi e plusvalenze. Come anticipa Leggo, D’Amico ha risolto nella notte di lunedì le pendenze economiche legate alla sua uscita dall’ Atalanta – senza l’intervento dei Friedkin, dettaglio non secondario – ed è ora pronto a firmare un contratto triennale con il club giallorosso. Manca solo il comunicato ufficiale. La lunga attesa spiegata: pendenze economiche risolte in autonomia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dybala RINNOVA con la Roma: ecco stipendio e dettagli

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