Il patto Champions di Gasperini | assalto a Greenwood e Summerville per il nuovo tridente della Roma

Il tecnico Gian Piero Gasperini sta lavorando per rafforzare la rosa della sua squadra, puntando a ingaggiare Greenwood e Summerville. L’obiettivo è formare un nuovo tridente offensivo, considerato essenziale per competere ai livelli più alti. La società sta negoziando con i club di provenienza e cerca di definire i dettagli dell’operazione. La strategia mira a portare in squadra giocatori giovani e talentuosi.

Ad astra è lo slogan scelto dalla Roma per festeggiare il ritorno nell’Europa più importante, ma il tecnico Gian Piero Gasperini sa perfettamente che per toccare le stelle servono i campioni. L’allenatore, fresco di terzo posto conquistato una settimana fa, ha già in mente il tridente ideale per la prossima stagione: il punto fermo si chiama Donyell Malen, ma per completare il reparto serve una vera e propria rivoluzione. Se il rinnovo di Paulo Dybala è ormai a un passo, la consapevolezza a Trigoria è che non si possa contare sul talento argentino per tutte le partite dell’anno. Così, secondo quanto rivelato da un’indiscrezione del quotidiano Il Messaggero, il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico ha avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Mason Greenwood, l’esterno che guida la lista dei desideri per l’attacco giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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