GENOVA – Il prossimo 28 settembre il Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà “20 anni di GnuQuartet – Live with Friends”, un concerto-evento unico e irripetibile con cui gli GnuQuartet celebrano vent’anni di attività artistica. Una serata speciale, costruita come un racconto musicale corale, per attraversare due decenni di concerti, dischi, arrangiamenti, sperimentazioni e collaborazioni che hanno reso il quartetto una delle realtà più originali e trasversali della scena musicale italiana. Sul palco Francesca Rapetti al flauto traverso, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola e Stefano Cabrera al violoncello: quattro musicisti capaci di trasformare la grammatica della musica da camera in un linguaggio libero, contemporaneo e riconoscibile, in equilibrio tra eleganza classica, energia rock, scrittura d’autore e ricerca sonora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - GnuQuartet: 20 anni di carriera in un’unica data con De Gregori, Bersani, Cristicchi, Amara e altri

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GnuQuartet: vent'anni di carriera in un'unica data, il 28 settembre a Genova, con De Gregori, Bersani, Cristicchi, Amara x.com