Elisa ha annunciato un concerto-evento per l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia, diventando la prima donna a esibirsi in questa sede. L’artista ha parlato di una festa per i 30 anni di carriera, commentando anche la questione degli artisti e dell’impegno sociale. Ha espresso disaccordo con un collega sul tema, ricordando un episodio di violenza durante una manifestazione a cui ha assistito, sottolineando l'importanza di poter esprimere pacificamente il proprio pensiero.

La notizia è questa: l'11 settembre 2027, Elisa sarà la prima donna a esibirsi da sola a Campovolo. Il palco dei grandi - di Ligabue, Vasco, dei concerti che entrano nella storia - finora una donna da sola non l'aveva mai calcato. L'occasione è il trentennale di carriera, e la scelta del posto non è casuale. «Negli ultimi anni molti artisti italiani hanno iniziato a suonare negli stadi, molto più rispetto al passato. Per differenziarci e dare vita a un appuntamento irripetibile, come un anniversario che capita una sola volta nella vita, abbiamo scelto questa strada. Volevamo una grande scusa per fare festa tutti insieme in un posto speciale». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elisa: «A Campovolo una festa per i 30 anni di carriera. Gli artisti e l'impegno? Non sono d'accordo con De Gregori: quando vedo una ragazza di 16 anni manganellata a una manifestazione, non posso voltarmi dall'altra parte»

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