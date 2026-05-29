50 anni di carriera San Siro ospita l’unica data italiana degli Iron Maiden

San Siro accoglie l’unica data italiana degli Iron Maiden, celebrando i 50 anni di carriera della band. Lo show prevede effetti speciali e un setlist con i brani più famosi. La band ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo. La serata rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate rock in Italia. I fan si radunano per assistere a uno degli spettacoli più lunghi e spettacolari della stagione. La data si inserisce nel tour mondiale della band.

Cinquant’anni di carriera, oltre 130 milioni di dischi venduti e uno show che promette di essere tra i più spettacolari dell’estate rock. Il 17 giugno lo Stadio San Siro di Milano ospiterà l’unica data italiana degli Iron Maiden con il ‘ Run For Your Lives World Tour 2026 ’, tournée celebrativa che ripercorrerà i grandi classici pubblicati tra il debutto del 1980 e ‘Fear Of The Dark’ del 1992. La storica band torna così in Italia con una scaletta pensata per i fan di tutte le generazioni, tra inni immortali dell’heavy metal e uno spettacolo definito dal gruppo stesso tra i migliori mai realizzati. "I fan sono fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario e la richiesta di biglietti è stata incredibile", ha spiegato il bassista e fondatore Steve Harris (nella foto) annunciando il nuovo tour europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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