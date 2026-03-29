Iran raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz | 5 morti Forti esplosioni udite a Teheran – La diretta

Nella giornata di domenica 29 marzo, si sono verificati attacchi aerei che hanno coinvolto una città portuale iraniana situata vicino allo Stretto di Hormuz, con il risultato di cinque persone decedute. Sono state udite forti esplosioni a Teheran, secondo fonti locali, mentre le operazioni sono state attribuite a forze statunitensi e israeliane. La situazione rimane tesa e in evoluzione.