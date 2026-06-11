Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per il secondo giorno di fila

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi nell’area dello stretto di Hormuz per il secondo giorno consecutivo. L’operazione è avvenuta dopo le dichiarazioni di un ex presidente, che aveva promesso azioni militari in risposta a certe attività. Le incursioni hanno colpito presumibilmente installazioni militari o strutture strategiche, anche se i dettagli ufficiali riguardano solo il luogo e la sequenza temporale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su eventuali vittime o danni specifici causati dagli attacchi.

Hanno colpito obiettivi nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva promesso di attaccare «molto duramente» Il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente (CENTCOM) ha detto che mercoledì sera sono cominciati nuovi attacchi all’Iran. È il secondo giorno consecutivo di bombardamenti. Il comando li ha presentati come «di auto-difesa», una formula usata in passato per attacchi di cui voleva ridimensionare la portata, ma al momento non ci sono informazioni sulla loro estensione. I media iraniani hanno riferito di esplosioni a Qeshm e Hengam, due isole nello stretto di Hormuz, e nel porto di Bandar Abbas. Secondo funzionari statunitensi, gli obiettivi sono sistemi radar e di difesa aerea nei pressi dello stretto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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