Iran gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar Teheran risponde | missili su Kuwait e Bahrein – La diretta

Gli Stati Uniti hanno attaccato postazioni radar in Iran dopo aver abbattuto quattro droni considerati una minaccia per la navigazione nello Stretto di Hormuz. In risposta, Teheran ha dichiarato di aver lanciato missili su obiettivi in Kuwait e Bahrein. La tensione nel Golfo Persico rimane alta, con azioni militari da entrambe le parti.

Continua la guerra e le tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane dopo aver abbattuto quattro droni che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia immediata per la navigazione civile nello Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale statunitense (Centcom) ha spiegato che i velivoli senza pilota erano stati lanciati in direzione dello stretto strategico e che l’intervento militare è stato condotto per motivi di autodifesa. Dopo l’abbattimento dei droni, le forze americane hanno preso di mira installazioni radar di sorveglianza costiera situate a Goruk e sull’isola di Qeshm, sostenendo che fossero utilizzate per supportare ulteriori possibili attacchi. 🔗 Leggi su Open.online

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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Gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar dell'Iran | I Pasdaran contrattaccano: missili su Kuwait e Bahrein #iran x.com

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