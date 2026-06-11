Durante il matrimonio, un uomo ha subito il furto del passaporto. L'episodio si è verificato in un momento di festa, in un contesto di celebrazione. Il furto ha compromesso la possibilità di partire per il Mondiale, poiché il documento era essenziale per il viaggio. La vicenda si inserisce in un periodo di fine anno caratterizzato da eventi sociali e sportivi, con vari episodi di cronaca legati a comportamenti inaspettati.

Fine anno, periodo di scherzi, di lazzi, di frizzi e di feste. Eh già, mentre le Domeniche Bestiali volgono al termine tra playoff, playout e qualche torneo ufficiale non mancano le perle nei rapporti di arbitri e giudici sportivi. E non mancano le solite raccomandazioni estive: “Non uscire nelle ore più calde della giornata, bagnarsi la testa, bere molta acqua”. Equivocate, al solito, sui campi di provincia e non solo, ma non per questo bisogna buttare tutto nel secchio e viceversa. Feste di fine stagione dove non mancano le brutte sorprese, ma per fortuna per una stagione che finisce tornano supereroi di queste righe sciagurate. BUONANOTTE AL SECCHIO Eh sì, a volte si rischia veramente di buttare una stagione da incorniciare alle ortiche o peggio, in senso neppure troppo figurato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli rubano il passaporto durante il matrimonio: Saud Abdulhamid rischia di non partire per il Mondiale | Domeniche Bestiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Lens riscatta Saud Abdulhamid: la Roma monetizza e saluta il terzino sauditaIl trasferimento di Saud Abdulhamid in Francia è stato ufficializzato il 4 giugno 2026, segnando la fine della sua esperienza con la Roma.

Saud Abdulhamid incanta la Francia: il Lens vola, la Roma deve decidere il futuroSaud Abdulhamid ha giocato un ruolo determinante nella vittoria del Lens che ha portato la squadra alla finale di Coppa di Francia.

Argomenti più discussi: Rubano il passaporto ad Abdulhamid durante il matrimonio: rischia il Mondiale; Il Lens riscatta Saud Abdulhamid | la Roma monetizza e saluta il terzino saudita.

Sospiro di sollievo per Abdulhamid: nuovo passaporto dopo il furto. Può partire per il MondialePericolo scampato per il terzino destro Saud Abdulhamid che nei giorni scorsi aveva rischiato di dover rinunciare al Mondiale con la sua Arabia Saudita a causa del furto del passaporto durante i feste ... tuttomercatoweb.com

L'ULTIMO NUMERO - Maggio 2026 Tutte le prove dell'esistenza di DioSaud Abdulhamid ha rischiato di saltare il Mondiale: qualcuno gli ha rubato il passaporto durante le nozze ad Amsterdam. La storia ... ilfattoquotidiano.it