Saud Abdulhamid ha giocato un ruolo determinante nella vittoria del Lens che ha portato la squadra alla finale di Coppa di Francia. La sua prestazione è stata molto apprezzata e ha contribuito a consolidare il suo ruolo come protagonista nel calcio europeo. La Roma deve ora valutare il suo futuro, mentre il giocatore si è affermato come elemento chiave per il club francese.

Ancora lui, sempre più protagonista. Saud Abdulhamid si è preso definitivamente la scena del calcio europeo, guidando il Lens verso la finalissima di Coppa di Francia con una prestazione ai limiti della perfezione. Nel pesante 4-1 rifilato al Tolosa, il laterale destro ha dimostrato di aver raggiunto una maturità tattica e una lucidità atletica. Il calciatore saudita, arrivato in Francia in prestito per cercare minutaggio ed adattamento al calcio europeo, sta ora raccogliendo i frutti di una crescita costante che lo vede sempre più al centro del progetto tecnico mi mister Still. Una serata da ”factotum” tra assist e visione di gioco. Il successo dei giallorossi porta la firma del classe ”99.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Saud Abdulhamid incanta la Francia: il Lens vola, la Roma deve decidere il futuro

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