Saud Abdulhamid incanta la Francia | il Lens vola la Roma deve decidere il futuro
Saud Abdulhamid ha giocato un ruolo determinante nella vittoria del Lens che ha portato la squadra alla finale di Coppa di Francia. La sua prestazione è stata molto apprezzata e ha contribuito a consolidare il suo ruolo come protagonista nel calcio europeo. La Roma deve ora valutare il suo futuro, mentre il giocatore si è affermato come elemento chiave per il club francese.
Ancora lui, sempre più protagonista. Saud Abdulhamid si è preso definitivamente la scena del calcio europeo, guidando il Lens verso la finalissima di Coppa di Francia con una prestazione ai limiti della perfezione. Nel pesante 4-1 rifilato al Tolosa, il laterale destro ha dimostrato di aver raggiunto una maturità tattica e una lucidità atletica. Il calciatore saudita, arrivato in Francia in prestito per cercare minutaggio ed adattamento al calcio europeo, sta ora raccogliendo i frutti di una crescita costante che lo vede sempre più al centro del progetto tecnico mi mister Still. Una serata da ”factotum” tra assist e visione di gioco. Il successo dei giallorossi porta la firma del classe ”99.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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