Il Lens riscatta Saud Abdulhamid | la Roma monetizza e saluta il terzino saudita

Il trasferimento di Saud Abdulhamid in Francia è stato ufficializzato il 4 giugno 2026, segnando la fine della sua esperienza con la Roma. La società giallorossa ha concluso l’operazione e ha monetizzato la cessione del terzino saudita, che torna così a giocare in un club francese.

L’avventura di Saud Abdulhamid nella Capitale si chiude ufficialmente oggi, 4 giugno 2026, con il definitivo trasferimento in Francia. L’ AS Roma ha infatti annunciato la cessione a titolo definitivo del laterale destro al Lens, club in cui il calciatore aveva già militato nel corso dell’ultima stagione sportiva. I francesi non hanno avuto esitazioni e hanno scelto di esercitare il diritto di riscatto precedentemente pattuito tra le due dirigenze. L’operazione permette alla società giallorossa di far respirare il bilancio, garantendo un’entrata immediata pari a 3,5 milioni di euro. La notizia è stata confermata da una nota ufficiale pubblicata direttamente sul sito asroma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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IL LENS RISCATTA SAUD DALLA ROMA: IN BOCCA AL LUPO SAUDDE

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Il #Lens ha riscattato Abdulhamid Saud Alla #Roma 3.5 milioni di euro #Calcionews24 x.com

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